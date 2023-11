Junge (†15) von Zug überrollt: Deshalb wird das Todes-Drama vom 11.11. erst jetzt bekannt

Es war ein Tag, an dem ganz Köln kostümiert feierte und lachte. Doch für einen Teenager aus dem Rhein-Erft-Kreis (NRW) bei Köln endete der Sessionsauftakt am 11.11.2023 im Tod. In Nippes, abseits der Karnevalshotspots, geriet der Jugendliche plötzlich auf die Schienen. Wenig später wurde er von einem durch rauschenden Zug überrollt. Er verstarb noch an Ort und Stelle. Was war passiert?

Während die meisten jungen Erwachsenen und Teenager verkleidet Karneval feierten, war der Junge aus dem Rhein-Erft-Kreis am 11.11. unverkleidet nach Köln angereist. In der Nacht zum Sonntag (12. November) befand er sich gegen 0.50 Uhr am Bahngleis der Haltestelle Geldernstr./Parkgürtel im Stadtbezirk Nippes. Augenzeugen beobachteten, wie der Jugendliche stark taumelte – womöglich unter Alkoholeinfluss stand. Dann fiel er auf die Gleise. Ein Zug (S6) der Deutschen Bahn fuhr in hoher Geschwindigkeit vorbei – erfasste den 15-Jährigen im Gleisbett, sodass dieser sofort starb.

Junge (15) aus dem Rhein-Erft-Kreis stirbt am 11.11. in Köln

Wie Tonight News von einem Polizeisprecher erfuhr, berichteten die Behörden zunächst nicht über den Fall, weil ein Suizid nicht ausgeschlossen werden konnte.

Hintergrund: Im Fall eines Suizids berichten die Behörden nicht öffentlich, um die Persönlichkeitsrechte des oder der Verstorbenen zu schützen.

Ein abschließendes Obduktionsergebnis liege auch jetzt noch nicht vor. Laut Polizeisprecher Christoph Gilles gehen die Ordnungshüter derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Von daher ermittele auch keine Mordkommission in dem Fall. Gilles: „Es läuft ein normales Todesermittlungsverfahren.“

Hilfe bei Suizid-Gedanken

Habt ihr suizidale Gedanken oder habt ihr diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter www.telefonseelsorge.de.