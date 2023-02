Illegale Autorennen in Köln: Polizei durchsucht fünf Wohnungen

Am Dienstagmorgen (7. Februar) haben Ermittler des Verkehrskommissariats 4 fünf Wohnungen von insgesamt sechs Kölnern im Alter zwischen 21 und 23 Jahren in den Stadtteilen Mülheim und Holweide durchsucht. Die Beamten konfiszierten Handy und Führerscheine als Beweismittel. Es geht um illegale und höchstgefährliche Autorennen.

Laut Zeugenangaben sollen sich die Beschuldigten am 10. Dezember 2022 gegen 21.40 Uhr als Fahrer und Mitinsassen eines Porsche 911 Turbo S sowie eines Lamborghini Urus auf der Honschaftsstraße nebeneinander fahrend ein Rennen geliefert haben. Alarmierte Polizisten trafen die sechs jungen Männer kurz danach auf einem dortigen Tankstellengelände neben den Leihwagen stehend an. Die Beamten stellten die Autos sicher und leiteten Strafermittlungen ein. In deren Verlauf erwirkte die Staatsanwaltschaft Köln beim Amtsgericht Köln die Durchsuchungsbeschlüsse gegen alle Insassen. Die Ermittlungen dauern an.