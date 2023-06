Blaulicht

Hürth bei Köln: Mord im Seniorenheim – Bewohner (66) festgenommen

26. Juni 2023

Grausame Szenen müssen sich am Sonntagnachmittag in einem Seniorenzentrum in Hürth bei Köln abgespielt haben. Dort soll ein Bewohner (66) eine Mitbewohnerin (†80) ermordet haben.