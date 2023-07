Hürth: Baugerüst auf Schulgelände eingestürzt – zwei Verletzte

Schreckmoment in Hürth bei Köln. Dort ist auf einem Schulgelände am Freitag ein Baugerüst eingestürzt. Dabei seien zwei Arbeiter leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag. Ein 54-Jähriger sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der zweite Verletzte, ein 19-Jähriger, habe nicht ins Krankenhaus gemusst. Nach dem jüngeren Mann sei nach dem Einsturz zunächst gesucht worden, da er vom Gelände gelaufen sei. Er sei etwas später angetroffen worden.

Wie die Polizeisprecherin weiter berichtete, sollte ein Gebäude auf dem Schulhof abgerissen werden. Das Gerüst sei an diesem Gebäude angebracht gewesen und komplett in sich zusammengefallen. „Jetzt muss untersucht werden, wie es dazu kam und ob es sich dabei um einen Fall von fahrlässiger Körperverletzung handeln könnte.“ Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

