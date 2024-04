Polizeimeldungen Köln

Horror vor dem Spiel: West-Ham-Fan in Köln von Kehrmaschine erfasst – Lebensgefahr!

11. April 2024

Ein Fan des englischen Fußballvereins West Ham United wurde in Köln von einer Kehrmaschine erfasst und lebensgefährlich verletzt. Am Donnerstag steht das Europa-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen an.