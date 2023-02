Unfall-Drama kurz vor Karneval! Am Mittwochabend (15. Februar) ist ein Radfahrer am Butzweilerhof in Köln-Ossendorf von einem Güterzug erfasst worden. Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr am Bahnübergang an der Butzweiler Straße.

Mehr in Kürze.