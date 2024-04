Unfall in Köln: Auto rast in LKW - Junger Fahrer schwer verletzt

Horror-Unfall mitten in der Nacht: Am frühen Montagmorgen (circa 4 Uhr) war ein 21-Jähriger mit seinem Auto in einen geparkten LKW gerast. Der Unfall ereignete sich am Parkgürtel/Escher Straße im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen (linke Rheinseite).

Bei dem heftigen Crash wurde der Motorblock des Autos herausgerissen und der Fahrer eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen am Unfallort dauern noch an.

mit dpa