Hörgerät und graue Haare: Kölner Polizei sucht DIESEN Pädo-Senior

Mit einem Handyfoto fahndet die Polizei nach einem etwa 75-85 Jahre alten mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der Gesuchte soll am 28.Juli 2022 gegen 13.20 Uhr einem 14-Jährigen am Bismarckturm in Köln-Marienburg Bargeld für sexuelle Handlungen geboten, ihn gegen seinen Willen berührt und versucht haben, ihn zu küssen. Bereits am Rudolfplatz hatte der Gesuchte in der U-Bahn-Haltestelle Kontakt zu dem Jugendlichen aufgenommen und war mit ihm in der Bahn bis zum Chlodwigplatz und von dort mit dem Bus bis zur Tacitusstraße gefahren.

Der Gesuchte soll etwa 165cm groß sein und zur Tatzeit mit dunklen Schuhen, einer beigen Hose, einem lila karierten Hemd und einer hellen Mütze bekleidet gewesen sein.

Bilder des Gesuchten sind hier abrufbar.

Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 12 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected]nrw.de entgegen