Hochzeitsfeier in Köln: Drei Männer bei Streit schwer verletzt – Polizei sucht Angreifer

Drei Männer sind bei einem Streit während einer Hochzeitsfeier in Köln am Freitag schwer verletzt worden. Die Verletzten werden derzeit in Krankenhäusern notoperiert, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am späten Abend mitteilten.

Demnach seien die Männer am frühen Freitagabend mit drei Tatverdächtigen zunächst in einen Streit vor einer Veranstaltungshalle in der Vitalisstraße geraten. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Männer im Alter von 34, 40 und 45 Jahren durch Stiche und Schnitte schwer verletzt wurden. Nach Angaben von Zeugen sollen die Angreifer mit Autos geflüchtet sein.

Die Polizei fahndet nach den mutmaßlichen Tätern und sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung. Den Angaben zufolge hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.

dpa