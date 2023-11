Polizeimeldungen Köln

Halloween-Szenen in Köln: Teenager rennt Passanten mit Messer hinterher – Polizei schießt

1. November 2023

Halloween-Attacke in Köln-Blumenberg: Am Abend des 31. Oktobers ist ein 16-Jähriger Passanten mit einem Messer hinterher gerannt. Die Polizei schoss auf ihn und traf ihn an der Leiste. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.