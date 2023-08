Großbrand in Köln: Autos und Hauswand brennen lichterloh – Feuerwehr rettet elf Menschen

Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen meldete, kam es am späten Donnerstagabend (10. August) zu einem Großbrand im Stadtteil Köln-Lövenich. Demnach standen fünf Autos in Flammen, die nach Einschätzung der Einsatzstelle eine nahe gelegene Wand eines Mehrfamilienhauses in Brand setzten.

Bei dem Einsatz rette die Feuerwehr elf Menschen, darunter zwei Kinder. Laut Angaben der Feuerwehr wurden keine Personen verletzt oder sind gestorben.

Wohnungen durch den Brand nicht mehr nutzbar

Kurz vor Mitternacht gingen wegen eines Brandes in der Dieselstraße zahlreiche Anrufe bei der Kölner Feuerwehr ein. Da danach noch viele weitere Notrufe eingingen, wurde die Alarmstufe erhöht und zusätzliche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert.

Durch den Brand sind mehrere Wohnungen nicht mehr nutzbar. Die Stadt Köln kümmere sich jedoch um die Unterbringung der Betroffenen. Der Rettungsdienst war mit insgesamt 65 Einsatzkräfte und 21 Fahrzeugen im Einsatz.