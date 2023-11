Geldautomatensprengung in Köln-Worringen sorgt für Explosion – Bewohner evakuiert

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale im Kölner Stadtteil Worringen gesprengt. Die Täter flüchteten danach, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Zeugen haben von zwei Explosionen berichtet, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Geldautomat in Köln-Worringen gesprengt – Gebäude vollständig zerstört

Durch die Explosion wurde der Vorraum der Filiale vollständig zerstört. Auch das Gebäude selbst wurde durch die Druckwelle stark beschädigt. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt.

Die Bewohner des Hauses, in dem sich die Filiale befindet, wurden evakuiert und können derzeit nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Statiker soll nun prüfen, ob Einsturzgefahr besteht.

dpa