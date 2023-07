Gefährlicher Gasaustritt bei Köln: Bagger beschädigt Leitung – Anwohner evakuiert

Gefährlicher Gasaustritt in Frechen!

Bei Bauarbeiten in der Fürstenbergstraße in Frechen bei Köln (NRW) hat ein Bagger am Samstagmittag (15. Juli) eine Gasleitung beschädigt. Aufgrund des wahrnehmbaren Gasaustritts evakuierten Feuerwehr und Polizei vorsorglich die Bewohner von neun Wohnungen des angrenzenden Mehrfamilienhauses. Feuerwehrkräfte übernahmen die Betreuung der 13 unverletzten Personen während des Einsatzes. Die Gasleitung wurde durch die Feuerwehr und den Gasversorger überprüft. Für die Dauer der Reparaturarbeiten bis kurz vor 14 Uhr blieb die Fürstenbergstr. komplett gesperrt.