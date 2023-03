Fußgänger wird angefahren und stirbt: Saß er im Schneidersitz auf der Fahrbahn?

Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Sonntag in Wesseling bei Köln von einem Auto angefahren worden und später in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nach dem beteiligten Fahrzeug wird gefahndet, es war laut einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei vom Unfallort geflohen.

Die Unfallermittler prüfen unter anderem Zeugenhinweise, nach denen der 20-Jährige vor dem Unfall auf der Fahrbahn gesessen habe. Die Staatsanwaltschaft Köln hat den Leichnam den Angaben zufolge beschlagnahmt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam suchte unter anderem mit einem Hundeführer die Unfallstelle nach Beweisen ab. Ein Zeuge habe laut Mitteilung gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen einen lauten Knall gehört und dann aus seiner Wohnung heraus auf der Straße einen Menschen liegen sehen. Ein weiterer Zeuge hat laut eines Berichts im „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus seinem Auto heraus einen Mann im Schneidersitz auf der Fahrbahn gesehen, der wenige Augenblicke später von einem Auto erfasst worden sei.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch Rettungskräfte sei das Opfer dann noch in der Nacht in der Uniklinik Köln gestorben.

dpa