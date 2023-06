Frechen bei Köln: Schüsse bei Hochzeitskorso – Polizei greift ein

Hochzeits-Ekstase in Frechen: Um ein frisch vermähltes Ehepaar zu zelebrieren, trafen sich rund 50 Hochzeitsgäste am Sonntagnachmittag (11. Juni) in Frechen bei Köln zu einem Hochzeitskorso. Laut hupend und jubelnd fuhren die Personen gegen 14.30 Uhr mit ihren Autos über die Kapfenberger Straße.

Doch damit nicht genug: Ein Fahrer (31) war so außer Rand und Band, dass er mehrere Schüsse aus seinem Autofenster heraus abfeuerte. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, welche den Schützen schnell identifizierte und den Korso stoppte.

Eklat bei Hochzeitskorso in Frechen: Polizei findet geladene Schreckschusswaffe

Eine Staatsanwältin ordnete auf Antrag der Polizei Rhein-Erft-Kreis einen Durchsuchungsbeschluss für den VW des Mannes an. Im Handschuhfach des Tiguan fanden die Beamten eine geladene Schreckschusswaffe. Im Kofferraum stellen sie außerdem Munition für die Waffe sicher. Am Abschussort fanden die Ordnungshüter zudem mehrere Patronenhülsen. Laut Polizei sind diese vom gleichen Typ und Hersteller wie die sichergestellte Munition aus dem Auto.

Für die Dauer der Spurensuche und der Fahrzeugdurchsuchung war die Kapfenberger Straße vollständig gesperrt. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.