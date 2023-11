Amok-Fahrt durchs Kölner Flughafen-Parkhaus: Fahrer bekommt mildes Urteil – „schuldunfähiger Zustand“

Bei einer Irrfahrt in einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn hat ein Mann im Frühjahr mehrere Menschen verletzt (alles Wichtige dazu lest ihr hier) – nun soll er dauerhaft in eine Psychiatrie. Das ordnete das Kölner Landgericht am Mittwoch (29. November) an. Zuvor muss der 58-Jährige aber an einer zweijährigen Drogentherapie teilnehmen. Bei Erfolg könne dies auch zur Aufhebung der dauerhaften Unterbringung führen, so das Urteil des Gerichts.

Der 58-Jährige hatte im März 2023 einen Mietwagen, der zur Reinigung offen auf einem Parkdeck stand, gestohlen und war damit durch das Parkhaus gerast. Dabei hatte er mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt, in denen auch Personen saßen. Zudem war er laut Urteil auch absichtlich auf Passanten zugefahren.

Nach Auffassung des Gerichts beging der Mann die Tat im schuldunfähigen Zustand. Aufgrund seines Drogenkonsums habe eine akute Psychose mit Wahnvorstellungen gehabt. „Wir glauben nicht, dass das eine Amokfahrt war, bei der Sie viele Leute verletzen wollten“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. „Es war vielmehr eine Irrfahrt aufgrund Ihres psychotischen Erlebens.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bereits beim Prozessauftakt wurde der Geisteszustand des Angeklagten hinterfragt.

