Feuer und Großeinsatz in Kölner U-Bahn-Station: Das war der Grund!

Große Aufregung in Köln: Bei einem Brand in der U-Bahn-Station am Ebertplatz mitten in der Innenstadt kam es am Samstag Nachmittag zu erschreckenden Bildern. Aber warum ist das Feuer überhaupt ausgebrochen? Die Polizei gibt Antworten.

In der U-Bahn-Station am Ebertplatz in der Kölner Innenstadt ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Ursache hierfür sei ein Kabelbrand gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Sechs Menschen hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Laut Feuerwehr hatte es unterhalb des Fahrgestells einer U-Bahn gebrannt.

Rettungskräfte stehen während Löscharbeiten am U-Bahnhof Ebertplatz. Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehrfahrzeuge stehen während Löscharbeiten am U-Bahnhof Ebertplatz. Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehrleute stehen während Löscharbeiten im U-Bahnhof Ebertplatz. Aus bisher unklaren Gründen war Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen, bei dem einige Menschen verletzt wurden. Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort am Ebertplatz in Köln. Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungskräfte versuchen die Lage am U-Bahnhof Ebertplatz unter Kontrolle zu bringen. Foto: Thomas Banneyer/dpa Schockmoment auch für die Feuerwehrleute. Foto: Thomas Banneyer/dpa Der Verkehr auf einigen U-Bahnlinien musste zeitweise eingestellt werden. Die Straßen rund um den Ebertplatz wurden gesperrt. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Das Feuer war um 14.20 Uhr gemeldet worden. Erst am Abend habe der Betrieb wieder aufgenommen werden können: „Denn der Brand hatte die Signaltechnik in Mitleidenschaft gezogen“, so der Polizeisprecher.

Auch umliegende Straßen mussten vorübergehend gesperrt werden. Die Bürger wurden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden. Die Feuerwehr war mit 205 Einsatzkräften und 44 Fahrzeugen im Einsatz. Zuerst hatten „Express“ und „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet.

