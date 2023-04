Eskalation in Kölner Flüchtlingsunterkunft – 80 Personen randalieren mit Stöcken

An Karfreitag kam es in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Ossendorf zu einem heftigen Familienstreit: Die Polizei rückte mit einem Großeinsatz an. Wie die Polizei Köln mitteilte, waren rund 80 Personen teilweise mit Stöcken aufeinander losgegangen. Drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Männer und ein Kind. Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus.

Die Streitparteien wurden anschließend voneinander getrennt, eine Familie in einer anderen Örtlichkeit untergebracht. Bereits in der Nacht sei es offenbar zu ersten Auseinandersetzungen gekommen, so die Polizei. Am Nachmittag flammten diese wieder auf. Die Hintergründe für den Streit sind bisher nicht bekannt.

dpa