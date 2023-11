Polizeimeldungen Köln

Eskalation in Köln-Mülheim: 19-Jähriger übel zugerichtet – Täter auf der Flucht

5. November 2023

Eine handfeste Auseinandersetzung endete für einen 19-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in Köln in einer schweren Körperverletzung.