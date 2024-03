Kölner Polizei nimmt Dealer hops – Drogen in Wohnung

Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Donnerstagabend (29. Februar) einen mutmaßlichen Drogendealer (21) in der Innenstadt festgenommen, eine Wohnung durchsucht, die mutmaßlich als „Drogenbunker“ benutzt wurde und unterschiedliche Betäubungsmittel sowie mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Was war passiert?

Der 21-Jährige soll mehreren Männern in der Silvanstraße Drogen verkauft und anschließend aus einer Wohnung am Severinswall „Nachschub“ organsiert haben. Bei der Festnahme sowie bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte unter anderem Kokain, Amphetamine, Potenzmittel und mutmaßliches Drogengeld. Der einschlägig bekannte junge Mann wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.