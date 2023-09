Drama in der Südstadt: Kölnerin von Rennrad angefahren – tot

Am Montagmorgen (11. September) ist auf dem Salierring in der Kölner Südstadt eine 81 Jahre alte Fußgängerin von einem Rennradfahrer (22) angefahren worden. Mit Kopfverletzungen brachten Rettungskräfte die Frau in eine Klinik, wo sie trotz intensivmedizinischer Versorgung am Montagabend (11. September) starb.

Ersten Zeugenaussagen zufolge hatte die Seniorin gegen 8.25 Uhr eine Ampel am Salierring/Am Duffesbach bei Grün überquert und war von dem in Richtung Sachsenring fahrenden Rennradfahrer erfasst worden. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

