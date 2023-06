Drama in Brühl: Kölnerin (†17) ertrinkt im Bleibtreusee

Es war ein Schock für alle Beteiligten am Bleibtreusee in Brühl bei Köln (NRW): Am Mittwochnachmittag, 14. Juni, fanden Badegäste eine leblose Person im Wasser treibend. Sofort zogen sie das Mädchen (17) aus dem See. Wie Tonight News von der Feuerwehr Brühl erfuhr, war unter den Rettern ein Arzt, der sofort mit der Reanimation begann, während die anderen Augenzeugen Feuerwehr und Rettungswagen riefen.

Peter Berg von der Brühler Feuerwehr: „Wir haben dann den ganzen Bereich am See geräumt, damit der Rettungshubschrauber dort landen konnte.“ Aber: Letztendlich kam die 17-jährige Kölnerin dann doch mit einem Rettungswagen in die Kölner Uniklinik. Berg: „Reanimation im Hubschrauber ist schwierig.“

Jegliche Wiederbelebungsversuche waren vergebens. Das Mädchen verstarb in der Nacht zum Donnerstag im Krankenhaus. 19 Badegäste und Augenzeugen standen unter Schock und mussten am Mittwochnachmittag noch von Seelsorgern betreut werden. Die Kölner Polizei ermittelt nun, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Das Baden im Bleibtreusee ist – anders als etwa am Fühlinger See in Köln-Chorweiler – offiziell erlaubt. Allerdings werden Schwimmer hier nicht überwacht. Gebadet wird auf eigene Gefahr.