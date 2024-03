Polizeimeldungen Köln

Doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei stoppt Raser in Köln – Tacho zeigte 250 km/h an

20. März 2024

In der Nacht zum Mittwoch war ein 56-jähriger Kölner mit 250 Sachen auf der A4 bei Köln unterwegs, als er von den Ordnungshütern gestoppt wurde. Der Grund: Er fuhr schneller, als die Polizei erlaubt...