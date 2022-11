Deutzer Kirmes: Zwischenbilanz! Polizei sorgt für Sicherheit und Ruhe

Lärm, Müll, Verkehrs-Chaos und Parkplatzmangel: Mit diesen und weiteren Belästigungen hatten Anwohner des Kölner Stadtteils Deutz während der Deutzer Kirmes jährlich zweimal zu kämpfen. Nachdem es bei der Frühjahrskirmes an der Deutzer Werft zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen war, rüstet die Kölner Polizei nun auf, um die Sicherheit zu erhöhen.

In einem Statement, das Tonight News vorliegt, heißt es:

Vom 28. Oktober bis 6. November 2022 findet das diesjährige Herbstvolksfest am Deutzer Rheinufer/Deutzer Werft statt. Erfahrungsgemäß werden in den zehn Kirmestagen rund 300.000 Besucher erwartet. Im Hinblick auf die Erfahrungen anlässlich der diesjährigen Frühjahrskirmes wird die Polizeiinspektion 5 vor Ort die Sicherheit von Gästen der Deutzer Herbstkirmes mit Kräften des Wachdienstes und des Bezirksdiensts mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei sowie Zivilkräften – je nach Entwicklung des Geschehens – in den Fokus nehmen. Je nach Lageentwicklung werden weitere Polizisten aus anderen Bereichen hinzugezogen.