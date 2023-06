Crash mit drei Verletzten in Köln-Mülheim: Mercedes kollidiert mit KVB-Bahn

Glück im Unglück in Köln-Mülheim: Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Straßenbahn der Linie 4 sind drei Leute am Dienstagmorgen (13. Juni) nur leicht verletzt worden. Was war passiert?

Um 8.10 Uhr war eine Frau (38) mit ihrem Mercedes auf der Carl-Brisch-Straße in Richtung Clevischer Ring unterwegs, als es plötzlich knallte. Beim Rechtsabbiegen über die Schienen auf die viel befahrene Hauptstraße kollidierte sie mit der KVB-Straßenbahn der Linie 4, die gerade in Richtung Deutz fuhr. Sowohl die Bahnfahrerin (25) als auch die Autofahrerin zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Beide kamen ins Krankenhaus. Ein Mädchen (13) in der Bahn verletzte sich leicht an der Hand. Zeugenangaben zufolge war die Unfallfahrerin über Rot gefahren, als es zum Crash kam.