Brutales Axt-Attentat in Köln: Porzerin sieht Blutbad durch Spion

Der Boden und die Wände des Treppenhauses sind voller Blut. Noch am nächsten Morgen bezeugen blutgetränkte Tücher über drei Etagen verteilt, welch grausame Tat sich am Vorabend (16. Februar) im Urbacher Weg in Köln-Porz abgespielt hat. Bewohner des Hauses meiden die Treppen, die an einen Horrorfilm erinnern und nehmen lieber den Fahrstuhl. Was war passiert?

Gegen 21.20 Uhr hörte eine Bewohnerin des Hauses alarmierende Hilferufe: „Das war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Es klang wie eine Axt oder Machete, die immer und immer wieder gegen Metall prallte. Dabei schrie ein Mann um sein Leben, als würde er jeden Moment sterben. Immer wieder schallte und schepperte es im Treppenhaus“, so Gaby Ristau-Lauenstein im Gespräch mit Tonight News. Sofort habe die Kölnerin die Polizei und den Krankenwagen gerufen. „Ich fühlte mich hilflos, weil ich mich natürlich nicht raus getraut habe, um dem Mann zu helfen. Auch von den anderen Nachbarn schritt niemand ein, aber ich wollte dem Opfer wenigstens die Sicherheit geben, dass sich jemand kümmert.“ Also fasste die couragierte Nachbarin sich ein Herz und öffnete die Tür für einen kleinen Spalt während des brutalen Angriffs, der sich später als Axt-Attacke herausstellte. „Ich habe dem Opfer einfach schnell zu gerufen, dass ich die Polizei und den Krankenwagen gerufen habe „, sagt sie. Dann habe sie die Tür sofort wieder geschlossen.

>> Terror-Alarm am Kölner Dom: Verdächtiger soll ausgeliefert werden <<

Blutbad in Köln-Porz: Mann mit Axt und Baseballschläger überfallen

Doch dann ging das Martyrium weiter: „Die Attacke im Treppenhaus dauerte mindestens 15 Minuten“, so die Zeugin. Und weiter: „Ich ging dann auf den Balkon, um zu gucken, ob die Polizei kommt. Dort waren dann auch andere Nachbarn auf ihren Balkonen, die auch alle die 110 gerufen hatten.“ Dann sah sie einen Mann davon laufen, der dann von den herbei eilenden Polizisten geschnappt wurde.

Ristau-Lauenstein: „Als ich wusste, dass der Täter weg ist, habe ich im Flur gesehen, wie ein anderer Nachbar den Verletzten beruhigte. Er berichtete mir, dass der Verletzte mit einer Axt und einem Baseballschläger so zugerichtet wurde. Ich denke, die Geräusche entstanden, weil die Axt immer wieder auch gegen das Treppengeländer prallte. Der Mann lag am Boden mit aufgeschlitzten Armen. Ich konnte nicht mehr hingucken und ging wieder herein, als die Sanitäter eintrafen.“

Doch worum ging es bei der Bluttat, die sich schräg gegenüber vom Porzer Krankenhaus abspielte? Eine Polizeisprecherin zu Tonight News: „Das Opfer war 36 Jahre alt und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.“ Der Tatverdächtige, der auf dem Parkplatz des Gebäudekomplexes festgenommen wurde, sei erst 23 Jahre alt. Ersten Ermittlungen zufolge soll es bei dem blutigen Streit um Drogen gegangen sein. „Wir überprüfen gerade, ob die Tat im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Handel von Betäubungsmitteln steht“, heißt es weiter.