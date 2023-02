Brutale Tat an Rosenmontag: Kölner mit Messer attackiert – wer kennt den Täter?

Brutale Attacke am Rosenmontag-Abend in Köln: Kurz vor 22 Uhr war ein 26-Jähriger am Kaiser-Wilhelm-Ring mit sechs Freunden unterwegs, als ein dunkel gekleidetes Männer-Trio auf die Gruppe zukam und Streit suchte. Auf eine verbale Auseinandersetzung folgte der heimtückische Messerangriff: Einer der drei Aggressoren zückte die Tatwaffe, stach mehrfach auf den Oberkörper des 26-Jährigen ein. Als das Opfer blutüberströmt am Boden lag, ergriff der Täter mit seinen zwei Begleitern die Flucht in Richtung Bismarckstraße.

Der 26-Jährige kam per Rettungswagen in ein Kölner Krankenhaus. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Jetzt ermittelt die Mordkommission und fragt: Wer kennt den Täter oder seine Begleiter und Angaben zur Tat, Identität oder zum Aufenthaltsort des Trios machen? Hinweise nehmen die Beamten unter 0221 229 0 oder unter [email protected]nrw.de entgegen.