Brühl: Mann bedroht Passanten mit Messer und springt von Dach

Nervenaufreibender Einsatz für ein Spezialeinsatzkommando der Polizei! Am Mittwoch (21. September) riefen Passanten in Brühl gegen 11.15 Uhr die 110, weil sie von einem Mann in der Jordanstraße mit einem Messer bedroht worden sein. Sofort rückten die Ordnungshüter zum besagten Tatort aus. Dort fanden sie den beschriebenen Mann auf einem Baugerüst an einer Hausfassade. Das Messer legte der 50-Jährige zwischenzeitlich ab, sodass die Einsatzkräfte es konfiszieren konnten.

Der Mann kletterte vom Gerüst schließlich auf das Dach des Mehrfamilienhauses, wo er sich dann mehrere Stunden aufhielt. Erst um 17.15 Uhr verließ der 50-Jährige das Hausdach – allerdings nicht über das Baugerüst. Stattdessen sprang er vom Dach in ein Fallkissen der Feuerwehr und wurde nicht verletzt. Nun befindet er sich im Krankenhaus und wird untersucht, gegebenenfalls in eine Psychiatrie eingewiesen!