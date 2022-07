Bruch im Gesicht! Betrunkener brettert am Kölner Rudolfplatz mit E-Scooter gegen Bordstein

Heftiger E-Scooter-Unfall in Köln: Am Donnerstag ist ein 51-Jähriger am Rudolfplatz mit einem E-Scooter gegen einen Bordstein gefahren und hat sich beim Sturz eine Gesichtsfraktur zugezogen.

Videoaufnahmen der Überwachungskameras auf den Ringen zeigen, wie der Mann gegen 4 Uhr – vom Rudolfplatz kommend – die Abbiegespur überqueren wollte, die von der Hahnenstraße auf den Hohenzollernring führt. An der Bordsteinkante der Verkehrsinsel jedoch endete seine Reise: Er stürzte kopfüber mit dem Gesicht auf den Asphalt.

Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle brachten Rettungskräfte den kurzzeitig Bewusstlosen in eine Klinik. Polizisten ordneten eine Blutprobe sowie eine Sicherheitsleistung an, da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.

>> Kleinkraftrad-Fahrer stirbt drei Wochen nach Unfall in Köln-Weiß <<