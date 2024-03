Kölner Kita wird von Security bewacht – Eltern ausgerastet

Eine Kita in Köln wird derzeit von einem Sicherheitsdienst bewacht, nachdem es zu einem Konflikt mit den Eltern zweier betreuter Kinder gekommen ist. Dies gab eine Sprecherin der Stadt am Dienstag (26. März) bekannt. Die Probleme entstanden in jüngster Vergangenheit, und obwohl versucht wurde, die Situation durch Gespräche mit der Familie zu lösen, führte das „hochproblematische Verhalten, insbesondere von einem der beiden Elternteile“, sogar zu einem Polizeieinsatz in der Einrichtung. Die Beschäftigten fühlten sich bedroht, daher wurde als Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz der Mitarbeitenden ein Sicherheitsdienst installiert.

>> 15-Jähriger in Köln-Mülheim erstochen – das sind die Hintergründe <<

Bedrohung und Beleidigung: Kölner Kita muss von Security bewacht werden

Die Kölner Polizei bestätigte, dass es im Dezember einen Einsatz in der Kita im Kölner Stadtteil Mülheim gegeben hatte. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen die Eltern erstattet, darunter auch wegen Bedrohung und Beleidigung des Kita-Personals. Das türkische Elternpaar habe wiederum auch die Kita-Leitung angezeigt. Die Ermittlungen seien noch im Gange, heißt es von der Polizei Köln.

Die Stadt, als Träger der Einrichtung, gab an, dass die Kita im Februar für vier Tage geschlossen werden musste, da sich das gesamte Betreuungspersonal aufgrund der Bedrohungslage krankgemeldet hatte. Während dieser Zeit wurde nur eine Notbetreuung angeboten. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder normal. Gegen die Eltern der beiden Kinder wurden Hausverbote ausgesprochen, und die Geschwister dürfen die Einrichtung nicht mehr besuchen.

mit dpa