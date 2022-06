Brandserie in Köln-Porz: War der Täter selbst ein Feuerwehrmann?

War ausgerechnet ein Feuerwehrmann der Brandstifter, der in den vergangenen Wochen insgesamt acht (!) Autos angezündet hat? Der 20-Jährige war in der Nacht zum Mittwoch auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichtet hatten. Die Kölner Feuerwehr bestätigte am Freitag, dass es sich um einen Mitarbeiter handelt – und reagierte bestürzt: „Wir bedauern, dass jemand von der Feuerwehr Köln in die Vorfälle verwickelt ist.“ Der Verdächtige sei bis zur Klärung der Vorwürfe suspendiert und ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass es sich um einen Feuerwehrmann handelt.

Zivilfahnder hatten gesehen, wie der Verdächtige nachts einen Garagenhof verließ. Dort bemerkten die Beamten ein brennendes Auto. Während ein Polizist die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpfte, überwältigten seine Kollegen den Verdächtigen. In seiner Bekleidung stellten sie Brandbeschleuniger und ein Feuerzeug sicher. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Polizisten weitere Brandbeschleuniger, zwei Computer und vier Tablets.

dpa