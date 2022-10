Groß-Einsatz der Feuerwehr in Köln-Neuehrenfeld! Am Donnerstagnachmittag (20. Oktober) ist in einer Wohnung im Methweg/Ecke Liebigstraße ein Brandalarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte umgehend zum vermeintlichen Brandort im Veedel aus. Als die Feuerwehrmänner dann jedoch einen Mann mit einer Schusswaffe in der Wohnung antrafen, zogen sie sich umgehend zurück. Nun ist die Polizei Köln vor Ort in Neuehrenfeld, um die Gefahrenlage einzudämmen.