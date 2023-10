Brand in Köln: Eine Person bei Feuer in Lagerhalle verletzt

Am Freitagmittag (27. Oktober) kam es in Köln-Bickendorf zu einem Brand in einer Lagerhalle. Laut Angaben eines Feuerwehr-Sprechers wurde bei dem Feuer, welches gegen 12.10 Uhr ausbrach, eine Person verletzt. Ein Fahrzeug auf der Silcherstraße sei aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen waren wohl so stark, dass sie auf die angrenzende Lagerhalle übergriffen. Dabei wurde das Gebäude stark beschädigt. Einige Teile stürzten sogar ein.

Nähere Informationen zu der verletzten Person, welche ins Krankenhaus gebracht werden musste, konnte die Feuerwehr aus Köln zunächst nicht mitteilen. Wegen des Brandes löste die Warn-App Nina einen Warnhinweis aus und wies auf eine „großräumige Rauchausbreitung“ in Bickendorf und Ehrenfeld hin. Gegen 14.15 Uhr wurde die Warnung aufgehoben. Zusätzlich forderte die Feuerwehr Köln über ihren Account bei X (ehemals Twitter) Anwohner der Lagerhalle dazu auf, aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen abzuschalten.

!!!Information der Feuerwehr Köln!!! Im Bereich Köln Bickendorf und Ehrenfeld kann es auf Grund von Rauchausbreitung zu einer Geruchsentwicklung kommen. Bitte schließen Sie alle Türen und Fenster und schalten die Klimaanlage ab. — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) October 27, 2023

Mit bis zu 35 Einsatzkräften war die Feuerwehr zeitweise an der Brandstelle im Einsatz. Das Feuer konnte gegen 15 Uhr gelöscht werden. An die Löschung schlossen sich zum Teil aufwendige Aufräumarbeiten an.