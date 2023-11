Bluttat nach dem 11.11.: Männer schneiden Passanten mit Cuttermesser ins Gesicht

Nach zwei Raubüberfällen am frühen Sonntagmorgen (12. November) innerhalb von wenigen Minuten auf der Hohe Straße in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei nach vier bewaffneten Unbekannten. Diese sollen gegen 5.35 Uhr zwischen Brückenstraße und Schildergasse zwei Männer (44, 47) mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzt und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Das ältere Opfer sollen sie zudem geschlagen und getreten haben. In beiden Fällen erbeuteten die Verdächtigen Bargeld. Die Überfallenen hatten sich nach den Taten unabhängig voneinander bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof gemeldet und waren von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.

Köln: Männer verletzen Passanten mit Cutter-Messer im Gesicht

Alle vier Verdächtige sollen schlank, zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und die Geschädigten in akzentfreiem Deutsch angesprochen haben. Untereinander sollen die Unbekannten jedoch zumindest teilweise arabisch gesprochen haben. Der mit dem Cuttermesser bewaffnete Mann soll circa 1,75 Meter groß sein und ein Oberteil mit Kapuze getragen haben. Er soll dunkle Augen, einen kurzen Oberlippenbart und einen dunklen Teint haben. Ein zweiter Angreifer soll ebenfalls etwa 1,75 Meter groß sein und einen dunklen Teint gehabt haben. Zudem soll er mit einer beigen Jacke mit Kapuze und dunklen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Ein Dritter soll mit circa 2 Metern deutlich größer als seine Komplizen gewesen sein.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.