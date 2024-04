Köln-Buchforst: Mann geht mit Messer auf Ex-Freundin los

Ein lautstarker Zoff zwischen zwei Ex-Partnern gipfelte in Köln am Samstagabend (6. April) gegen 22 Uhr in einer blutigen Messer-Attacke. Nachdem sich das ehemalige Liebespaar angeschrien hatte, ging der Mann (34) mit einem Messer auf seine Ex los. Die 36-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und am Hals. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden.

Polizei Köln ermittelt wegen versuchten Totschlags

Von Zeugen alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest, stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher und veranlassten eine Blutprobe bei dem 34-Jährigen. Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

