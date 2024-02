Köln: Mann stich Ex-Freundin mit Messer ins Gesicht

Eine 23-jährige Frau ist in Köln vor einem Restaurant angegriffen und mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt der 29-jährige Ex-Freund der Frau, der von Fahndern einer Mordkommission in Mülheim/Ruhr aufgespürt und festgenommen worden sei, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

>> Axt-Angriff in Köln: Mieterin sieht Blutbad durch Spion <<

Köln-Ehrenfeld: Frau von Ex-Freund niedergestochen

Die Frau habe Stichverletzungen am Oberkörper und im Gesicht erlitten. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Den Erkenntnissen zufolge soll der ehemalige Lebensgefährte der jungen Frau am späten Freitagabend in einem parkenden Auto sitzend aufgelauert und sie zu Fuß verfolgt haben. Nach der Tat sei er zunächst ebenfalls zu Fuß geflüchtet.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen des Geschehens. Opfer und Verdächtiger seien syrische Staatsangehörige. Der 29-Jährige sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

dpa