Blutbad in Nippes: Männer-Duo geht mit Messer auf Kölner los

Nach einem versuchten Raubüberfall in Köln-Nippes in der Nacht zu Montag (14. November) sucht die Polizei zwei etwa 20 Jahre alte, 1,70 Meter große und dunkel gekleidete Männer. Sie stehen im Verdacht gegen 3.15 Uhr einen 39-Jährigen in der Nordstraße attackiert und dabei mit einem spitzen Gegenstand – vermutlich einem Messer – verletzt zu haben. Als der Überfallene sich zu Wehr setzte, ließen die Männer von ihm ab und flüchteten ohne Beute in Richtung Neusser Straße. Rettungskräfte brachten den Kölner mit Stichwunden im Oberkörper in ein Krankenhaus, wo er umgehend operiert wurde. Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Hinweise zu den Flüchtigen nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected]nrw.de entgegen.