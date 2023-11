Polizisten haben am Dienstagabend (31. Oktober) in Köln-Heimersdorf einen 65-jährigen Mann festgenommen, der einen 41 Jahre alten Bewohner eines Mehrfamilienhauses niedergestochen haben soll. Der 41-Jährige erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein Streit zwischen den beiden Männern gegen 18 Uhr eskaliert. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.