Betrüger entlocken Rentner aus Bergisch Gladbach riesige Geldsumme – mit diesem fiesen Trick

Ein Senior aus Bergisch Gladbach hat Betrügern nach einem dreistündigen Telefonat Geld und Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro ausgehändigt. Der Mann habe am Dienstag einen Anruf bekommen. Eine Frau, die sich als seine Tochter ausgab, habe kurz gesagt: „Ich habe Mist gebaut.“

Daraufhin hätten eine angebliche Polizistin, ein falscher Staatsanwalt und ein falscher Richter erklärt, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht – und er müsse Kaution zahlen, damit sie nicht ins Gefängnis komme.

Betrug flog auf, als der Mann seine richtige Tochter kontaktierte

Am Ende des dreistündigen Telefonats sei der Senior so eingeschüchtert gewesen, dass er eine hohe Summe Bargeld, mehrere Goldmünzen, Schmuck und Armbanduhren in einen Karton gepackt und einem Boten übergeben habe. Als der Mann später seine richtige Tochter anrief, sei der Betrug aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Betrüger haben mit solchen Schockanrufen immer wieder Erfolg. Die Polizei rät, sich bei jedem Zweifelsfall an die richtige Polizei zu wenden.

dpa