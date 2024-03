Bergheim bei Köln: Mann rast frontal in Baum – tot

Schlimmer Unfall am Samstagmorgen (16. März) in Bergheim bei Köln: Ein Mann war auf der L91 in Richtung Oberhausen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, woraufhin das Fahrzeug in Brand geriet.

Bergheim: Fahrer stirbt nach Autounfall

Obwohl Ersthelfer den Mann aus dem Fahrzeug befreiten und Reanimationsversuche durchführten, verstarb er noch am Unfallort. Während der Rettungsaktion wurde einer der Ersthelfer leicht verletzt, musste jedoch laut Feuerwehr nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Ursache für das Abkommen des Fahrzeugs von der Straße ist noch unklar, jedoch geht die Polizei von einem Unfall aus.

Das Foto oben zeigt die Wucht des Aufpralls. Bei einem Frontalcrash wie diesem wäre auch ein Suizid nicht denkbar.

