Beiß-Attacke in Hürth: Hund richtet Senior übel zu – Halter flüchtet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem bislang unbekannten Hundehalter. Dessen Hund soll am Dienstagmorgen (3. Oktober) gegen 8 Uhr einen Mann (72) in Alt-Hürth (Altstädter Straße) gebissen und dabei schwer verletzt haben. Was war passiert?

Auf Höhe des Parkplatzes einer Moschee sei ihm der Gesuchte mit seinem Vierbeiner entgegengekommen. Dieser habe sich losgerissen und den Hund des Seniors angegriffen. Als dieser versuchte, die beiden Tiere zu trennen, soll ihn der fremde Hund gebissen haben. Danach soll sich der Hundehalter mit dem Tier entfernt haben. Ärzte behandelten die Verletzungen des Geschädigten in einem Krankenhaus. Der gesuchte Hundehalter sei zwischen 25 und 30 Jahre alt und mit einem dunklen Trainingsanzug bekleidet gewesen. Der Hund soll anthrazitfarbenes Fell und ein dunkles Halsband ohne Marke getragen haben.

Nun sucht die Polizei im Rhein-Erft-Kreis Zeugen der Tat. Der Vorwurf: fahrlässige Körperverletzung! Der unbekannte Hundehalter wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.