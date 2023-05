Bei Hausbrand in Leverkusen: Polizei und Feuerwehr finden Drogenplantage

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Leverkusen-Steinbüchel (NRW) haben Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag (25. Mai) eine professionell angelegte Marihuana-Plantage in einem Anbau entdeckt. Gegen 10.30 Uhr hatten Anwohner über den Notruf der Feuerwehr stark aufsteigenden Rauch aus dem Wohnhaus gemeldet. Rettungskräfte brachten die 88-jährige Hausbewohnerin und ihren Sohn (44) leicht verletzt in eine Klinik.

Als Polizisten den Brandort nach Ende der Löscharbeiten genauer unter die Lupe nahmen, stießen sie auf die Plantage und stellten mehr als hundert Setzlinge und weitere hundert erntereife Marihuana-Pflanzen sicher.

Die Kriminalpolizei untersucht nun, was den Brand ausgelöst hat und ermittelt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wer die Plantage betrieben hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.