Autounfall mit Todesfolge: Erfasste Kölnerin stirbt fünf Tage später in Klinik

Traurige Gewissheit in Köln-Vogelsang: Nach einem Verkehrsunfall am 16. Juni auf der Venloer Straße im Stadtteil Vogelsang ist die überfahrene Fußgängerin (†82) am Mittwochabend (21. Juni) in Folge ihrer schweren Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben. Was war passiert?

Am frühen Morgen des 16. Juni war die Seniorin gegen 7.15 Uhr in Höhe der KVB-Haltestelle Wolffsohnstraße auf der Venloer Straße unterwegs, als sie von dem stadtauswärts fahrenden VW einer Kölnerin (65) erfasst wurde. Zeugen hatten ausgesagt, dass die betagte Dame zuvor über Rot gegangen sein soll.