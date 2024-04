Diebe plündern Autos in Niederkassel: Polizei fahndet nach Tätern

Diebe haben in Niederkassel zugeschlagen: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an vier Fahrzeugen Seitenscheiben zerschlagen und Wertgegenstände gestohlen. Es traf Autos verschiedener Marken, die in Rheidt und Niederkassel abgestellt waren.

Die Täter erbeuteten Bargeld, Bankkarten, Sonnenbrillen und eine teure Winterjacke. Besonders ärgerlich: Mit einer der gestohlenen Bankkarten wurden kurze Zeit später Zigaretten im Wert von über 100 Euro gekauft, wie aus einer Mitteilung der Polizei Rhein-Sieg-Kreis bekannt wird.

Die betroffenen Autos standen in der Talstraße, Deutzer Straße, Am Abtsberg und Weidenstraße. Die Polizei rät, Fahrzeuge möglichst an gut beleuchteten Orten zu parken und keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

