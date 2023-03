An Kölner Stadtgrenze: Leiche steckt kopfüber in Gullydeckel

In der Nacht zum Sonntag (12. März) ist ein Spaziergänger gegen 1.30 Uhr auf der Langeler Straße in Niederkassel-Lülsdorf (NRW) unterwegs, als er in Höhe des Reitstalls „Sieben Morgen R. Pieck“ eine grausame Entdeckung macht: Ein Kanaldeckel steht offen, ist überschüttet mit Splitt. In unmittelbarer Nähe steht eine herrenlose Schubkarre. Beim genaueren Hinsehen in die Bodenöffnung dann der Schock: Eine Person steckt eingewickelt in ein Laken kopfüber im Kanaldeckel. „Die Öffnung ist sehr breit, die Person steckte kopfüber und leicht schräg drin“, so Robert Scholten, Leiter der Polizeipressestelle Bonn.

Sofort wählt der Passant die 110, erreicht die Leitstelle in Siegburg (Rhein-sieg-Kreis). Feuerwehr und Polizei sind wenige Minuten später am Fundort, um Spuren zu sichern und den Leichnam zu bergen. Ein herbei gerufener Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Gegen 9 Uhr morgens wird der Leichnam abtransportiert. Die genaue Identifizierung des Mannes stehe noch aus, so Scholten am Sonntagmorgen. „Wir wissen auch noch nicht, ob Fundort gleich Tatort ist“, heißt es weiter. Die rechtsmedizinische Untersuchung sowie die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bonn unter 0228-150 entgegen.