Aachen: PKW überschlägt sich auf Autobahn – eine Tote

Am Aachener Kreuz kam es zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Dabei ist eine Frau an ihren Verletzungen gestorben. Auf regennasser Fahrbahn war das Auto einer belgischen Familie auf dem Übergang von der A4 zur A44 in Richtung Lüttich von der Straße abgekommen, wie die Polizei Köln am Montag mitteilte.

Bei dem Unfall am Sonntagmorgen überschlug sich der PKW und die 56-jährige Mitfahrerin wurde aus dem Auto geschleudert. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der 25-jährige Fahrer und sein 63-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, hieß es. Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie teilte die Polizei nicht mit.

dpa