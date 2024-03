A555 bei Köln: Frau läuft auf Autobahn und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A555 in Fahrtrichtung Bonn ist am Donnerstagabend (29. Februar) eine junge Frau (31) getötet worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll sie kurz vor 19 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Godorf vom Feld auf die Fahrbahn gelaufen und von mehreren Fahrzeugen erfasst worden sein.



Das Unfallaufnahmeteam war am Donnerstagabend im Einsatz, um Spuren zu sichern. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Die beteiligten Autofahrer wurden vor Ort psychologisch betreut. Der Verkehr wurde an dem Abend des Unfalls an der Anschlussstelle Rodenkirchen abgeleitet.

Habt ihr suizidale Gedanken oder habt ihr diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter www.telefonseelsorge.de.

