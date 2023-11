Polizeimeldungen Köln

Mann raste auf A3 bei Köln in Fluss und starb – nun hat die Polizei den Toten identifiziert

22. November 2023

Ein heftiger Unfall hat sich am Freitagnachmittag in Sülztal bei Köln ereignet. Ein BMW-Fahrer ist von der Autobahn aus in die Agger gerast. Mittlerweile ist er an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Identität des Verunglückten konnte nun geklärt werden.