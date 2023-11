A3 bei Köln: BMW-Fahrer rast in Fluss – Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Lohmar/Sülztal (NRW) in der Nähe von Köln: Am Freitagnachmittag (17. November) ist der Fahrer eines BMW gegen 15 Uhr von der viel befahrenen Autobahn abgekommen, als er in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs war. Von der Autobahn aus raste er in die Agger.

Die Agger ist ein rund 70 Kilometer langer Nebenfluss der Sieg im südlichen Nordrhein-Westfalen. Sie fließt im Märkischen Kreis, Oberbergischen Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und im Rhein-Sieg-Kreis. In letzterem kam es zu dem folgenschweren Unfall, bei dem auch die 24-jährige Beifahrerin aus dem demolierten Fahrzeug befreit werden musste. Laut Polizei schwebt der Fahrer derzeit in Lebensgefahr.

Eine Sprecherin zu Tonight News: „Er wird gerade reanimiert.“ Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist vor Ort. Laut der Polizeisprecherin werde die Fahrbahn aktuell nicht gesperrt. „Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt“, heißt es weiter. Dennoch staut sich der Verkehr im Unfallbereich auf der A3, Höhe Sülztal, derzeit, wie ein Blick auf Google Maps verrät.