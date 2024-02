A1 bei Köln: Auto rast in Böschung und kippt um – Fahrer tot

Nach einem mutmaßlichen Alleinunfall auf der A1 am Donnerstagmorgen (15. Februar) ist der 56 Jahre alte Fahrer eines VW-Kombi gestorben. Rettungskräfte brachten die 60-jährige Beifahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Derzeit wird der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand befuhr der 56-Jährige gegen 10.10 Uhr die A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Hinter der Anschlussstelle Burscheid kam er aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in die Böschung und kippte auf die Seite. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen. Dabei gehen die Beamten auch Hinweisen auf einen möglichen internistischen Hintergrund nach.